Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию лидера «Радикальной партии», народного депутата Олега Ляшко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

«Учитывая общественный резонанс относительно субъекта декларирования – народного депутата Украины Олега Ляшко, Нацагентство отмечает, что осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыш Ляшко или других игроков, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.