Государственное бюро расследований призывает пятого президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

В бюро напомнили, что 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

В то же время подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда.

Кроме того, на 16:00 в этот же день Порошенко был вызван в ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого.

«Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что в ГБР якобы никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут», - рассказали в бюро.

Следующий раз следователь ГБР ожидает Порошенко на 11:00 31 января 2022 года.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.