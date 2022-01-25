Пятый президент, нардеп Петр Порошенко прибыл по вызову в Госбюро расследований, но через 7 мин покинул помещение, не дождавшись следователя, заявили в бюро.

24 января подозреваемого Порошенко вызвали на 16:00 в Государственное бюро расследований.

«Подозреваемый прибыл с опозданием и в 16:11 защитник Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Хотя следователь через 4 минуты уже находился в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко, ни его защитников в здании уже не было. Следователь позвонил адвокату – Голованю, но последний не сообщил причин такого поспешного покидания помещения Бюро», - говорится в сообщении.

Итак, зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в «Журнале посетителей», а в 16:14 народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя.

Таким образом, подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече.

«Указанные факты могут расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей», - заявили в бюро.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.