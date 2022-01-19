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Суд объявит решение о мере пресечения Порошенко 19 января 42

Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения по «угольному делу» в виде личных обязательств.

Такое решение суд вынес в среду, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для Порошенко содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения.  

В течение понедельника суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения.  

Судья заслушал участников процесса и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Определение по ходатайству 17 января оглашено не было, заседание перенесли на 14.00 19 января, юридически с понедельника по среду судья находился в совещательной комнате.
ForUm

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