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Следователи Государственного бюро расследований пытались вручить пятому Президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в аэропорту «Жуляны» повестку о вызове в суд на 11:00 понедельника, но не смогли этого сделать.

Как сообщила пресс-служба бюро, сотрудники ГБР в аэропорту выполнили все требования Уголовного процессуального кодекса Украины относительно вручения Порошенко процессуальных документов, а именно ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и повестки о вызове на 11:00 17 января Печерский райсуд для его рассмотрения.

«Однако оцепление пятого президента Украины искусственно создавали предпосылки для того, чтобы помешать следователям ГБР выполнить их законные действия», - подчеркнули в бюро.

Как сообщал ForUm, утром 17 января Порошенко вернулся в Украину.

В этот же день в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.
ForUm

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