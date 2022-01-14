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Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «Л/ДНР». Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

17 января 2022 в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Петра Порошенко.

Как сообщал ForUm, 6 января 2022 года Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января.
ForUm

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