Самолет Варшава-Киев с пятым президентом Петром Порошенко приземлился в «Жулянах», сообщила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, возле аэропорта собралось более 10 тысяч сторонников Порошенко и «просто неравнодушных людей».

Как сообщал ForUm, сегодня, 17 января, Порошенко должен вернуться в Украину рейсом из Польши.

В этот же день в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.