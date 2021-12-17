также в разделеОбщество
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 10
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 13
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 24
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 23
В Украине запретили электронные сигареты в общественных местах 9
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 28
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 19
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 122
Греция усиливает правила выезда для туристов 11
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 16
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 16
СМИ: Гогилашвили живет с главным разведчиком в доме организатора конвертцентров 141
Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму 114
Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательства над пленными 19
Четыре тысячи человек протестовали в центре Киева против МВФ 96
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 20
Суд в России впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе 90

Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет МАУ. В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса, сообщили в МИД Украины.

Так, Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят представители Канады, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины, встретились виртуально, чтобы обсудить ответ Исламской Республики Иран на предложение об обсуждении возмещения за сбитый  рейс PS752 авиалиний Украины и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения ответственности и справедливости.

«Мы направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за сбитый   PS752, в течение недели с 17 января 2022 года», - сообщили в МИД.

«Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны. Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права», - отмечается в сообщении.

Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, впрочем, Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств.

«Терпение Координационной группы иссякает. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невинных людей», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги