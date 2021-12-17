Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет МАУ. В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса, сообщили в МИД Украины.

Так, Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят представители Канады, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины, встретились виртуально, чтобы обсудить ответ Исламской Республики Иран на предложение об обсуждении возмещения за сбитый рейс PS752 авиалиний Украины и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения ответственности и справедливости.

«Мы направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за сбитый PS752, в течение недели с 17 января 2022 года», - сообщили в МИД.

«Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны. Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права», - отмечается в сообщении.

Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, впрочем, Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств.

«Терпение Координационной группы иссякает. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невинных людей», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.