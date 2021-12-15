Абсолютное большинство (75%) опрошенных «Левадой» россиян не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на данные «Левада-центра».

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным. Еще 15% совершенно исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.

Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18-24 лет. 16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности самопровозглашенные республики «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.