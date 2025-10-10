Лише 6% українців у Фінляндії планують повернутися в Україну

Згідно з новим звітом, лише 6% українців у Фінляндії заявили, що мають намір повернутися в Україну після закінчення війни.

Водночас кількість людей, які планують залишитися у Фінляндії, зросла. У цьогорічному опитуванні 66% респондентів заявили, що не мають наміру повертатися в Україну. Восени 2023 року цей показник становив 51%.

26% респондентів не прийняли рішення щодо можливого повернення, повідомляє Yle.

Майже половина респондентів мали намір подати заявку на отримання дозволу на проживання у Фінляндії на підставі роботи, навчання або родинних зв’язків. Більшість респондентів активно шукали роботу у Фінляндії, але лише трохи менше третини знайшли роботу.

Пошук роботи ускладнювали такі фактори, як знання мови та ситуація на ринку праці. Деякі також не могли знайти роботу через проблеми зі здоров’ям та соціальні причини.

У цьогорічному опитуванні приблизно 38% респондентів повідомили, що можуть працювати фінською мовою. Цей показник значно зріс з 2022 року.

Тимчасовий захист для громадян України, які рятуються від війни, продовжено до 2027 року, постановив уряд Литви.

Рада Європейського Союзу погодила спільну концепцію для поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців.