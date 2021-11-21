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Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Кремль готовится к нападению в конце января или начале февраля. Как пишет Корреспондент, об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

"Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые удары, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь", - рассказал он.

По его словам, масштабные российские военные учения Запад-2021 показали, что Москва может одновременно перебросить более 3,5 тысяч военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого было убито около 14 тысяч украинцев", - сказал Буданов.

Он также добавил, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в аннексированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другое вооружение к границе.

Глава ГУР отметил, что суровые погодные условия зимой на планы россиян не повлияют.

"Однако любая такая атака последует после серии психологических операций, которые в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться", - подчеркнул разведчик.

Он добавил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.
ForUm

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