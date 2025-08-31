Більше 70% росіян хочуть підписання мирної угоди з Україною

76% росіян хотіли б підписання мирної угоди з Україною. Про це свідчать дані нового опитування Russian Field.

Найчастіше підтримали б підписання мирної угоди малозабезпечені громадяни, росіяни з вищою освітою та аудиторія інтернет-ЗМІ. Серед противників більше забезпечених респондентів, людей без вищої освіти та глядачів телебачення та читачів друкованих ЗМІ.

Згідно з результатами, за мир частіше висловлюються жінки та росіяни віком від 18 до 44 років. За продовження війни в основному виступають чоловіки та громадяни віком від 45 років. При цьому рівень доходу, освіта та медіаспоживання не мали істотного впливу на думки.

Зв'язок позицій з оцінкою "СВО" також очевидний. Ті, хто вважає війну успішною або не скасував би її у минулому, частіше за інших не підтримали б мирну угоду.

Водночас 96% прихильників переговорів та 92% росіян, які у ретроспективі виступили б за скасування збройного вторгнення в Україну, висловили готовність підтримати рішення про мир.