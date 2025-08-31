﻿
Полiтика

Більше 70% росіян хочуть підписання мирної угоди з Україною

Більше 70% росіян хочуть підписання мирної угоди з Україною

76% росіян хотіли б підписання мирної угоди з Україною. Про це свідчать дані нового опитування Russian Field.

Найчастіше підтримали б підписання мирної угоди малозабезпечені громадяни, росіяни з вищою освітою та аудиторія інтернет-ЗМІ. Серед противників більше забезпечених респондентів, людей без вищої освіти та глядачів телебачення та читачів друкованих ЗМІ.

Згідно з результатами, за мир частіше висловлюються жінки та росіяни віком від 18 до 44 років. За продовження війни в основному виступають чоловіки та громадяни віком від 45 років. При цьому рівень доходу, освіта та медіаспоживання не мали істотного впливу на думки.

Зв'язок позицій з оцінкою "СВО" також очевидний. Ті, хто вважає війну успішною або не скасував би її у минулому, частіше за інших не підтримали б мирну угоду.

Водночас 96% прихильників переговорів та 92% росіян, які у ретроспективі виступили б за скасування збройного вторгнення в Україну, висловили готовність підтримати рішення про мир.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Росіяопросмирна угодавійна рф проти України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти замість броньованої техніки масово закуповують мотоцикли, квадроцикли та багі, - ISW
Війна 30.08.2025 12:21:48
Окупанти замість броньованої техніки масово закуповують мотоцикли, квадроцикли та багі, - ISW
Читати
Трамп - не Байден, тому США надають Україні зброю, здатну бити вглиб РФ, - Вітакер
Свiт 30.08.2025 11:45:13
Трамп - не Байден, тому США надають Україні зброю, здатну бити вглиб РФ, - Вітакер
Читати
Біля воріт Європи стоїть людожер: Макрон закликає посилити тиск на Кремль
Полiтика 30.08.2025 11:25:39
Біля воріт Європи стоїть людожер: Макрон закликає посилити тиск на Кремль
Читати

Популярнi статтi