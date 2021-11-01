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Официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль придерживается более жесткой линии в отношении Украины», - пишет издание.

В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России», передает Интерфакс-Украина.

По оценкам источников, «российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом».

Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что «конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию».

Washington Post обращает внимание, что такая ситуация складывается на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО после приостановки Россией своей миссии при НАТО.
ForUm

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