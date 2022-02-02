62% опрошенных украинцев ответили, что не обращают внимания на призывы президента Зеленского не паниковать в связи с накоплением российских войск у границ Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Так, отвечая на вопрос: «Как на вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?», 21,5% отмечают, что эти обращения их успокаивают, 10,6% — что наоборот пугают, но большинство (62,0%) ответили, что не обращают на них внимания.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра! Это точно ее не остановит», – заявил президент.