также в разделеОбщество
МОН не признает результаты выборов в Могилянке, будут повторные 10
В Минздраве назвали области-кандидаты на «красную» зону 11
ГБР нашло схрон с 3,5 млн, которые могут быть «черной кассой» чиновников Гострансбезопасности 13
Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора 15
СБУ заявила о задержании еще трех псевдоминеров – подростков из Черкасчины 8
«еПоддержку» расширили на подростков 18
Большинство украинцев сомневаются в эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего 46
Харьковский сурок предсказал весну по расписанию, но нестабильную 22
Украинцы ответили, готовы ли защищать страну с оружием в руках 75
Венедиктова поручила НАБУ начать уголовное производство в отношении Трухина 15
В МВД заявили, что нардеп Трухин не мог влиять на Монастырского 10
Дело Трухина: В ГБР заявили, что у них не было видео, обнародованного СМИ 19
Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения 15
«Давай я тихонько в лес уйду»: Появилось видео с Трухиным после ДТП 188
В Луцке умер известный скульптор, создавший в городе «дом с химерами» 24
Синоптики дали прогноз на февраль 50
СБУ задержала участницу террористической группировки «Пятнашка» 24
Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы 10

62% опрошенных украинцев ответили, что не обращают внимания на призывы президента Зеленского не паниковать в связи с накоплением российских войск у границ Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Так, отвечая на вопрос: «Как на вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?», 21,5% отмечают, что эти обращения их успокаивают, 10,6% — что наоборот пугают, но большинство (62,0%) ответили, что не обращают на них внимания.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра! Это точно ее не остановит», – заявил президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
0
Теги