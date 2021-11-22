Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о рисках провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях, которые якобы создают спецслужбы и радикальные организации Украины.

В интервью «Российской газете» он отметил рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, контрабандой наркотиков и иных грузов.

Гребенкин добавил, что украинские власти продолжают попытки негативного информационного воздействия на жителей Крыма и других приграничных регионах России. «Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны», - отметил он.

Напомним, глава Главного управления разведки (ГУР) Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Кремль готовится к нападению в конце января или начале февраля.