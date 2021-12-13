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Бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу «Миротворца».

Ему вменяют «нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей, присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины».

Отмечается, что Гогилашвили, родившийся в Тбилиси (Грузия), имеет российский паспорт, выданный в 2012 году в Ростовской области.

Источником внесения в базу «Миротворца» указан скандал с полицейскими на блокпосту в Краматорске, 10.12.2021.

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.
ForUm

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