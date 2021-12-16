Семья бывшего замминистра внутренних Александра Гогилашвили, уволенного из МВД после скандала с бранью и оскорблениями подчиненных, проживает в одном частном имении с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Само здание принадлежит человеку, которого в СМИ называют одним из бенефициаров налоговых схем. Об этом идет речь в видео от Bihus.Info.

В имение на 350 квадратов в Хотове под Киевом каждое утро съезжаются автомобили украинских спецслужб – спецподразделения «Альфа» и СБУ, что и привлекло внимание журналистов.

По словам Буданова, это имение арендует супруга Александра Гогилашвили Мария Левченко. Левченко – давняя помощница и доверенное лицо сначала шоумена, а теперь президента Владимира Зеленского. Буданов же якобы проживает в этом доме временно, поскольку в его квартире идет ремонт, а Гогилашвили – друг Буданова.

Отметим, что в электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у лица, не являющегося владельцем недвижимости, а просто работающего риэлтором. Реальная владелица имения, согласно информации из государственного реестра недвижимости: Диана Стрелковская. Бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

В частности, в октябре журналисты РБК-Украина заявили, что получили данные о компаниях, которые «наконвертировали» за несколько месяцев под 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Стрелковского.

В комментарии Bihus.Info Кирилл Буданов также заявил, что знает Стрелковского и ему известно, что это лицо связывают с незаконным оборотом наличности – «обналом».

Как сообщалось, 11 декабря на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.

Инцидент быстро сделал ранее непубличного экс-чиновника очень известным, так что появилось много ранее неизвестных деталей его жизни. Так, например, оказалось, что Александр Гогилашвили может иметь российский паспорт, его официальная биография практически пуста, а в его фотоархивах в соцсетях – многочисленные совместные фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. При этом назначение Гогилашвили в МВД связывают с приближенностью его супруги Марии к Владимиру Зеленскому, с которым она раньше работала в «Квартале 95», а сейчас работает по сути его секретаршей.