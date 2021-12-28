также в разделеОбщество
Осмаев пообещал Кадырову в ответ на угрозы «присоединить» Украину «концерт у Кобзона» 20
Генерал Кривонос назвал преимущества ВСУ в случае полномасштабного вторжения РФ 25
ФК «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском 10
У пленного украинского военного в «ДНР» проблемы с психикой 12
ГПСУ получит $20 млн от США на усиление границы 8
«Слуга» Ковалев купил «4 канал» 12
Представитель омбудсмена поехал в СИЗО на Полтавщине, где погиб заключенный 13
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь 24
На военный учет женщины смогут стать онлайн 74
Пятерых чиновников подозревают в хищении 12 млн на ремонте «Бориспольского экспресса» 14
Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении 12
У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ 47
Боевик «ЛНР» под наркотиками пришел на украинские позиции 17
В Украине из-за непогоды задерживаются поезда 16
«Не тема для пиара»: в Минобороны раскритиковали Кличко за создание штаба теробороны 18
Денисова обратилась в МККК и ОБСЕ из-за удерживаемого в Макеевке пленного Ставцева 12
В Украине – 2248 новых случаев COVID-19 за сутки 15
Украинцы купили уже более 100 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 9

Государственное бюро расследований начало два досудебных расследования по фактам возможного совершения бывшим заместителем министра внутренних дел Украины Гогилашвили уголовных правонарушений, сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«По инициативе МФО «Разумная политика» Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области», - написал он в Facebook.

Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.

Как сообщалось, 11 декабря на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.

Инцидент быстро сделал ранее непубличного экс-чиновника очень известным, так что появилось много ранее неизвестных деталей его жизни. Так, например, оказалось, что Александр Гогилашвили может иметь российский паспорт, его официальная биография практически пуста, а в его фотоархивах в соцсетях – многочисленные совместные фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. При этом назначение Гогилашвили в МВД связывают с приближенностью его супруги Марии к Владимиру Зеленскому, с которым она раньше работала в «Квартале 95», а сейчас работает по сути его секретаршей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5517 грн.
19
Теги