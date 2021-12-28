Государственное бюро расследований начало два досудебных расследования по фактам возможного совершения бывшим заместителем министра внутренних дел Украины Гогилашвили уголовных правонарушений, сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«По инициативе МФО «Разумная политика» Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области», - написал он в Facebook.

Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.

Как сообщалось, 11 декабря на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.

Инцидент быстро сделал ранее непубличного экс-чиновника очень известным, так что появилось много ранее неизвестных деталей его жизни. Так, например, оказалось, что Александр Гогилашвили может иметь российский паспорт, его официальная биография практически пуста, а в его фотоархивах в соцсетях – многочисленные совместные фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. При этом назначение Гогилашвили в МВД связывают с приближенностью его супруги Марии к Владимиру Зеленскому, с которым она раньше работала в «Квартале 95», а сейчас работает по сути его секретаршей.