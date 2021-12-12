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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Требует его увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал президента.

По его словам, на инцидент с участием Гогилашвили "может быть только одна реакция".

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.

Зеленский считает, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

"Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - добавил он.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности из-за скандала с полицейскими на блокпосту и инициировал внутреннее расследование.
ForUm

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