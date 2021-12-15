Съемочная группа Bihus.Info зафиксировала, как сына помощницы президента Марии Левченко и бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили привез в КВЦ «Парковый» автомобиль с номерами Службы безопасности Украины. Редакция выяснила, что семья получила охрану СБУ.

В ноябре 2021 г. съемочная группа работала возле комплекса «Парковый», где проходило заседание президентской фракции «Слуга народа».

В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban. Судя по толщине дверцы и оконным рамкам, автомобиль бронирован. Из автомобиля вышел мужчина, за ним – мальчик.

Мальчик уехал из «Паркового» уже на другом авто – сером Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко – секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу Гогилашвили.

А вот номерной знак автомобиля, который привез парня в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ.

В мужчине, вышедшем из машины, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения «Альфа» СБУ.

Редакция Bihus.Info обратилась с запросом в Службу безопасности Украины, спросив, почему автомобиль с номерными знаками СБУ перевозил ребенка.

Из официального ответа СБУ на запрос следует, что семье Левченко-Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

«В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной, – сообщили в СБУ. – Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе».

Кроме ответа СБУ, редакция также получила подтверждение из другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена ​​охрана «Альфы».

По каким причинам СБУ осуществляет обеспечение безопасности семьи Левченко-Гогилашвили, в спецслужбе не уточнили.

Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы.

«Альфа» СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью чиновники, которым не предусмотрена госохрана.

В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни.

Помощница президента и заместитель министра по должности госохраны не предусмотрена.

Как сообщалось, 11 декабря на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.