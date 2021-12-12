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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности из-за скандала с полицейскими на блокпосту и инициировал внутреннее расследование. Как пишут Украинские новости, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление к Кабинету министров Украины", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что лично изучит все детали инцидента и примет соответствующие решения.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили ехал в зону ООС. При въезде в Донецкую область, на первом блокпосту, полицейские требовали сделать остановку. Машина по требованию полиции сразу не остановилось, а проехало на несколько метров вперед.

После остановки Александр Гогилашвили начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. "Вы что не видите, кто я?", а также начал их всячески оскорблять, лезть в драку.
ForUm

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