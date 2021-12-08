Бундестаг утвердил новое правительство Германии. Канцлером становится социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - проявляющая жесткость в отношении России и Китая лидер зеленых Анналена Бербок.
Послы стран Европейского союза 8 декабря согласовали санкции против наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил об опасности возникновения локального конфликта на белорусско-украинской границе из-за действий украинских военных, разворачивающих там группировку вооруженных сил.
СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время