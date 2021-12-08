также в разделеОбщество
На Херсонщине фальсифицировали ПЦР-тесты для въезда в Крым 8
В ПЦУ объяснили, можно ли женщинам заходить в храм во время месячных 8
Суд вынес приговор мужчине, который развращал дочь и изуродовал ее лицо 12
В Украине со следующего года введут неонатальный скрининг 15
Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина 20
В МКИП считают неприемлемой публичную дискуссию о количестве жертв Голодомора 7
«Перший незалежный» ожидает проверка из-за структуры собственности 11
Верховный суд поставил точку в деле убийства водителя «Blablacar» 13
Коломойский вышел из состава наблюдательного совета «1+1» 35
В ЕС согласовали санкции против наемников ЧВК «Вагнера» 45
Зеленский из спортзала обратился к завистникам 32
«Пояса гурманов»: Украинцы пытались пронести в Молдову банки с красной икрой 11
СБУ заявила о предотвращении теракта в колледже на Черкасчине 28
Экс-судья Чаус «оглох», суд перенесли 24
Лукашенко дал белорусское гражданство еще 450 украинцам 17
7 декабря. Картина дня 13
Украинцев предупредили о ледяном дожде 27
В Минздраве разъяснили, когда можно вакцинироваться переболевшим COVID-19 242

Бундестаг утвердил новое правительство Германии. Канцлером становится социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - проявляющая жесткость в отношении России и Китая лидер зеленых Анналена Бербок.

Послы стран Европейского союза 8 декабря согласовали санкции против наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил об опасности возникновения локального конфликта на белорусско-украинской границе из-за действий украинских военных, разворачивающих там группировку вооруженных сил.

СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги