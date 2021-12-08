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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил об опасности возникновения локального конфликта на белорусско-украинской границе из-за действий украинских военных, разворачивающих там группировку вооруженных сил.

Поводом для заявления послужило якобы нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня, передает Белта.

Госсекретарь обратил внимание, что обычно учения проводят на полигонах. «Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», - отметил он.

Вольфович предупредил, что «это может привести к локальному конфликту». «Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины - свидетельство тому», - заявил он.

Как заявил госсекретарь СБ Беларуси, «хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было». «С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановые учения. Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось», - сказал Вольфович.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно привлекли около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

24 ноября на границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Минобороны Беларуси 5 декабря вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.

Со своей стороны в Киеве опровергли заявление Минска о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом.
ForUm

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