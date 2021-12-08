В среду бундестаг утверждает новое правительство Германии. Канцлером становится социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - проявляющая жесткость в отношении России и Китая лидер зеленых Анналена Бербок, пишет Русская служба ВВС.

Это правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах.

В последних выборах бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой – и ее партия проиграла.

В итоге Меркель прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. Если бы переговоры о новой коалиции затянулись еще всего на 12 дней, она обошла бы Гельмута Коля и стала бы вторым по длительности службы канцлером Германии после Отто фон Бисмарка.

Первое место на выборах заняли партнеры ХДС в последнем правительстве, социалисты во главе с Олафом Шольцем, и они решили создать новую правительственную коалицию с зелеными и праволиберальной Партией свободных демократов. Эту коалицию в Германии называют «светофором» (Ampel-Koalition) - по цветам символики трех партий.

О программе нового правительства участники коалиции договорились лишь к концу ноября, и 4-6 декабря три партии одна за другой одобрили это коалиционное соглашение: социалисты и свободные демократы - на партийных конференциях, а зеленые - общим заочным голосованием всех членов партии. Во вторник соглашение окончательно подписали, и все было готово к утверждению нового правительства Олафа Шольца бундестагом.

Пост министра иностранных дел в этом правительстве займет сопредседательница Партии зеленых 41-летняя Анналена Бербок. Она одновременно станет и первой женщиной на этом посту, и самым молодым министром иностранных дел в истории Германии.

Какой внешняя политика Германии будет в делах, а не заявлениях - зависит, по мнению немецких обозревателей, от того, насколько канцлер-социалист Шольц сможет и захочет ограничить свободу действий Анналены Бербок. При Ангеле Меркель, отмечают они, внешняя политика формировалась в аппарате канцлера, а министр иностранных дел (последним был социалист Хайко Маас) выступал, скорее, исполнителем.