также в разделеМир
В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба, есть погибшие 9
Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС 12
В ВОЗ пока не дают рекомендации по борьбе с «омикроном» 9
Пентагон: США не навязывают союзникам реакцию на действия России 14
Талибы просят предоставить им место в ООН 30
Альпинист получит половину найденного на Монблане клада 47
Ученые разработали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус 18
Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из «недружественных» стран 25
«Омикрон» уже в России 15
Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 15 15
Беларусь: Девушке Протасевича предъявили обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы 35
10 миллионов французов получили бустерные дозы вакцины от коронавируса 18
В Британии приступили к испытанию таблеток от коронавируса 18
Боррель: ЕС примет сторону Украины в случае обострения ситуации с РФ 34
Спикер Эрдогана: Анкара готова сделать все для предотвращения эскалации между Россией и Украиной 62
Блинкен: РФ следует выбрать дипломатический путь ведения диалога с Украиной 17
Просто следит за своей фигурой: В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом 31
В Австралии одобрили вакцину от коронавируса для детей от 5 лет 12

В среду бундестаг утверждает новое правительство Германии. Канцлером становится социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - проявляющая жесткость в отношении России и Китая лидер зеленых Анналена Бербок, пишет Русская служба ВВС.

Это правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах.

В последних выборах бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой – и ее партия проиграла.

В итоге Меркель прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. Если бы переговоры о новой коалиции затянулись еще всего на 12 дней, она обошла бы Гельмута Коля и стала бы вторым по длительности службы канцлером Германии после Отто фон Бисмарка.

Первое место на выборах заняли партнеры ХДС в последнем правительстве, социалисты во главе с Олафом Шольцем, и они решили создать новую правительственную коалицию с зелеными и праволиберальной Партией свободных демократов. Эту коалицию в Германии называют «светофором» (Ampel-Koalition) - по цветам символики трех партий.

О программе нового правительства участники коалиции договорились лишь к концу ноября, и 4-6 декабря три партии одна за другой одобрили это коалиционное соглашение: социалисты и свободные демократы - на партийных конференциях, а зеленые - общим заочным голосованием всех членов партии. Во вторник соглашение окончательно подписали, и все было готово к утверждению нового правительства Олафа Шольца бундестагом.

Пост министра иностранных дел в этом правительстве займет сопредседательница Партии зеленых 41-летняя Анналена Бербок. Она одновременно станет и первой женщиной на этом посту, и самым молодым министром иностранных дел в истории Германии.

Какой внешняя политика Германии будет в делах, а не заявлениях - зависит, по мнению немецких обозревателей, от того, насколько канцлер-социалист Шольц сможет и захочет ограничить свободу действий Анналены Бербок. При Ангеле Меркель, отмечают они, внешняя политика формировалась в аппарате канцлера, а министр иностранных дел (последним был социалист Хайко Маас) выступал, скорее, исполнителем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги