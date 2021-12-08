Послы стран Европейского союза 8 декабря согласовали санкции против наемников российской частной военной компании «Вагнера», сообщил европейский редактор Радио Свобода Рикард Юзвяк.

«Послы ЕС сегодня дали «зеленый свет» санкциям против «ЧВК Вагнера». Кроме того, согласно решению, трое лиц, связанных с группой, будут внесены в санкционный список нарушителей прав человека, один человек – в список по Ливии, три – в список по Украине и два физических лица и три юридических – в список по Сирии. Все – из России», – написал Юзвяк в твиттере.

Накануне корреспондент Радио Свобода сообщал, что, по его данным, санкции будут направлены на:

бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина;

одного из подрядчиков ПИК в Сирии Станислава Дичко;

причастного к действиям ПИК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушения прав человека, введенного ЕС в прошлом году.

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

Эти санкции были впервые введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в нем 287 человек и 70 компаний, преимущественно связанных с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов – члены ЧВК «Вагнера», имеющие связи с Сирией, а также компании «Меркурий», «Велада» и «Евро Полис». Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил в прошлом месяце, что блок введет санкции против военных группировок, которые, по данным западных правительств, Москва применяет для участия в конфликтах по всему миру. Ожидается, что санкции, предусматривающие запрет на предоставление визы и заморозку активов, будут окончательно приняты на повторном министерском съезде в Брюсселе 13 декабря.

«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, не состоящее на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако его боевики, по данным журналистских расследований, участвовали в операциях в Сирии, Ливии и в войне на востоке Украины.

Они также действуют в ряде африканских стран. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

«ЧВК Вагнера» связывают с близким российским президентом бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ПИК. Наемничество в России официально запрещено. ЕС ввел санкции против Пригожина в 2020 году.