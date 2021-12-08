СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты, сообщил пресс-центр ведомства.

Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:

два пистолета,

компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.