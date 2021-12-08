также в разделеОбщество
«Пояса гурманов»: Украинцы пытались пронести в Молдову банки с красной икрой 4
Экс-судья Чаус «оглох», суд перенесли 15
Лукашенко дал белорусское гражданство еще 450 украинцам 14
7 декабря. Картина дня 13
Украинцев предупредили о ледяном дожде 22
В Минздраве разъяснили, когда можно вакцинироваться переболевшим COVID-19 138
Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда в Польшу 10
ГБР расследует попытку скрыть полицейское ДТП в Одессе 14
На госпитализацию пациентов с COVID-19 будет потрачено на 5 млрд грн больше плана 9
Мэр Полтавы за «братоубийственную» войну угодил в базу «Миротворца» 43
НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы 12
Минздрав сообщил о регистрации в Украине инновационного препарата против туберкулеза 12
ЕС готовится ввести санкции против главы ЧВК «Вагнера» 15
Суд восстановил на работе невакцинированную учительницу 20
В Крыму нашли мертвым главу представительства «Аэрофлота» 28
Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую 20
Оккупанты перебрасывают на передовую артиллерию, танки и снайперов 46
«Киборгу» Петру Полицяку присвоено звание Героя Украины посмертно 17

СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты, сообщил пресс-центр ведомства.

Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте».

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:

  • два пистолета,
  • компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

 

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги