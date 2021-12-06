В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил.
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить с 00:00 7 декабря 2021 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева.
Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Ольга Илькив.
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об экономическом паспорте».
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