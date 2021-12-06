также в разделеОбщество
СБУ задержала боевика из группировки «Сомали» 7
«Братоубийственная война»: Мэр Полтавы заявил, что в Украине воюют США и РФ 11
На 102-м году жизни скончалась связная УПА Ольга Илькив 20
Правоохоронці в Дніпрі виявили групу працівниць ескорту, що полювали за персональними відомостями клієнтів 21
Рыбачук рассказал о коммуникации политиков и молодежи во время Евромайдана 30
1000 гривен за вакцинацию начнут выплачивать с 19 декабря 58
Новогодний стол серьезно ударит по карманам украинцев 24
Наев: Без волонтеров мы не имели бы такой сильной армии 12
Сегодня Международный день добровольцев 9
Резников: Призывать на срочную службу на столь долгий период не нужно 38
В Украине пересчитают количество получателей стипендий 36
Новые правила карантина в Украине вступают в силу 6 декабря 83
Новая почта изменит тарифы с 1 января 2022 года 27
В Украине может сократиться количество красных карантинных зон 35
Резников обсудил оборонное сотрудничество Украины с Канадой 13
Монастырский хочет разрешить полицейским подрабатывать 56
В ВСП поступило около 250 сообщений о вмешательстве в деятельность судей 10
МВД: В Украине нехватка полицейских составляет от 10% до 30% 13

В Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заболевших COVID-19. Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По информации Министерства здравоохранения, за прошлую неделю количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, количество госпитализаций - на 13%.

«Нагрузка на систему здравоохранения тоже постепенно снижается. Реанимационные койки сейчас заняты на 55%, загруженность коек с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех ковидных коек», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве также сообщили, что уже в 16 регионах страны 40% взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В 6 регионах 40% населения уже завершило полный курс прививки.

«Наш план – это 70% взрослого населения. Нам необходимо ускорить процесс вакцинации и делать все возможное, чтобы уберечь украинцев. Ведь вакцинация – единственный способ преодолеть пандемию», – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из «красной» в «желтую» зону эпидемической опасности. В то же время с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды из-за сканирования в Дии. Национальная полиция будет тщательно проверять соблюдение этих правил.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги