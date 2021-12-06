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Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Ольга Илькив.

В июне этого года отметила 101-летие, сообщает пресс-служба львовского горсовета.

«Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой повседневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны», – отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича («Роксоляна», «О. Зверобой»), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах. В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове.
ForUm

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