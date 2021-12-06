Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об экономическом паспорте».

Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Кроме того, глава государства подал на рассмотрение ВР сопроводительные к №6394 законопроекты №6395 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта» и №6396 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений».

Проекты законов определены Зеленскими как безотлагательные. Тексты документов также отсутствуют, но они уже переданы на рассмотрение руководства ВР.

Напомним, 1 декабря Зеленский во время обращения с посланием Верховной Раде заявил, что подаст в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

Документ предусматривает, что рентная плата за пользование недрами будет накапливаться на персональных счетах детей украинцев. Так, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать накопления для получения образования в Украине или покупки жилья.