В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Также президент вручил пяти военнослужащим государственные награды.

«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Зеленский.

Глава государства обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам.

«Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», – подчеркнул Президент.

Кроме того, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.