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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан.

Новые правила вступят в силу 6 декабря.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал показания в Государственном бюро расследований по делу о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании «Вагнер».

Нардепа Гео Лероса, показывавшего средний палец президенту Владимиру Зеленскому, вызвали на допрос в Государственное бюро расследования на то время, когда глава государства будет выступать в парламенте.

Народный депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. «Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции «Слуга народа», - сказал он на заседании парламента.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%), однако без поправки о ренте на руду.

Телеведущий Владимир Остапчук извинился за скандальную вечеринку с блогерами в День памяти жертв Голодоморов. В своих соцсетях он подписал одну из сториз «голодная блогерская туса».
ForUm

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