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Нардепа Гео Лероса, показывавшего средний палец президенту Владимиру Зеленскому, вызвали на допрос в Государственное бюро расследования на то время, когда глава государства будет выступать в парламенте.

«С/ки из ГБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского!» - написал он в Facebook.

Лерос сообщил, что его адвокаты в этот день не могут присутствовать – у них в это время другие суды.

«Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы. Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зеленского продолжаются», - заявил нардеп.

Напомним, 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

11 ноября Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.
ForUm

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