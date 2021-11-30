Телеведущий Владимир Остапчук извинился за скандальную вечеринку с блогерами в День памяти жертв Голодоморов. В своих соцсетях он подписал одну из сториз «голодная блогерская туса».

«Даже самому мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит», – написал Остапчук.

Именно этот ведущий развлекал гостей на этой вечеринке, которую в свой день рождения 27 ноября устроил популярный Instagram-блогер Александр Залиско.

Остапчук утверждает, что его подпись «голодная туса» не была поруганием или юмором над днем ​​памяти жертв Голодоморов.

По его словам, гостям долго не выносили блюда и они начали волноваться, так что когда ведущий выложил эти сториз в Instagram, ему пришло в голову подписать его именно так.

«Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу принести извинения за него», - написал ведущий.

Затем Остапчук добавил, что не посмотрел в календарь, когда забронировал такую дату в своем расписании. По его словам, он чтит и уважает день памяти жертв Голодоморов. Кроме того, оба брата его дедушки умерли от голода.

«Никаким образом мои сториз не имели отношения ко дню памяти, но иногда секундное недумание может иметь непоправимые последствия», - написал Остапчук.

Несмотря на острую реакцию на свою вечеринку, на следующий день именинник Залиско остался доволен праздником, а критику в свою сторону считает лицемерием.

Напомним, администрация львовского Дома ученых, где произошла скандальная вечеринка инстаблогеров, заявила об обмане со стороны организаторов. После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых за карантинные нарушения, а полиция решила оштрафовать блогера из Черновцов Александра Залиско на 17 тыс. грн.

Сам блогер назвал День памяти жертв Голодоморов «важным», но настаивает на праве праздновать свой день рождения так, как хочется ему.

«Я уважаю людей, которые и правда вспоминают и зажигают свечу. Но не в сториз в инстаграмме. А искренне. И не кричат ​​популистскими заявлениями, какие они правильные и после сториз со свечой идут в караоке, на концерт, в ресторан с друзьями или на футбол. К чему это лицемерие? Я родился 27 ноября! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне!» – считает Залиско.

Ряд известных украинских компаний и брендов отказались от сотрудничества с блогерами, участвовавшими во львовской вечеринке.