Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Государственном бюро расследований дал показания по делу о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании «Вагнер».

«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

При этом в Bellingcat не нашли доказательств того, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК «Вагнер».