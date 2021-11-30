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Народный депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

«Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции «Слуга народа», - сказал Соха на заседании парламента, передает Интерфакс-Украина.

В частности он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является «бывшим функционером пророссийского «Оппозиционного блока», пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии».

По словам Сохи, Шурма «точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом». Вместе с тем он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал «конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости».
ForUm

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