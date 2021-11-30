Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%), однако без поправки о ренте на руду.

Законопроект во втором чтении поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина.

По просьбе народного депутата Давида Арахамии, из законопроекта исключена правка, касающаяся ставки ренты на руду.

«Прошу не поддерживать правку 97, так как она связана с формулой начисления ренты на руду, а нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе», – обратился к депутатам Арахамия.

Таким образом, поправка не была поддержана.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позвол в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

«Это, пожалуй, самый сложный законопроект для нашего комитета в этом году», – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с трибуны Верховной Рады. Он добавил, что парламентарии подали 11,5 тыс. поправок к законопроекту после его первого чтения.

Закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

Что касается администрирования налогов, то ко второму чтению комитет изъял норму о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.

Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, которая имеет налоговый долг. При этом ко второму чтению депутаты увеличили срок непогашения такого долга с 30 до 240 дней.

Также закон устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно - убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно.

Закон освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме кур.

При этом ко второму чтению из законопроекта изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.

Закон до 2025 года продлевает льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования.

Помимо того законопроект разрешает госслужащим, не исполнявшим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.