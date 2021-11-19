18 ноября 2021 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению экс-сотрудника Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвоката. Стороны защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта, сообщила пресс-служба НАБУ.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый совместно с другим участником преступления за 100 тыс. дол. США обещал через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия.

По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, извне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. Также выявлены большие объемы иностранных наличных: более 3,7 млн ​​дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (в общей сложности более 130 млн грн). В апреле 2021 года экс-чиновника разоблачили «на горячем» и сообщили о подозрении.

Следствие считает, что экс-чиновник является фактическим владельцем помещения, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Однако эти сведения не указаны в его декларации за 2020 год, равно как и наличные средства, которые там нашли детективы НАБУ. Поэтому в сентябре 2021 года ему сообщили еще и о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию.

В НАБУ отметили, что сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после возобновления ответственности по недекларированию. Предыдущие дела по решению КСУ были закрыты. Это первое подозрение, поставленное в известность НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.

8 апреля Высший антикоррупционный суд отправил Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.