Вчера, 8 апреля, Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен, сообщает «Украинская правда».

Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 70 млн гривен.

Защита просила в ходатайстве отказать. По ее словам, Зонтов не будет скрываться от следствия, он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Зонтов отметил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога и близко не соизмерима с его доходами.

По версии следствия, Зонтов и еще один адвокат - Юрий Донец - в начале 2021 года предложили «помочь» страховой компании «АКС Кэпитал», которая сейчас уже находится в состоянии ликвидации.

Фирма подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы и просит признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.

Адвокатов «сдал» правоохранителям человек по имени Коваленко, который был ликвидатором «АКС Кэпитал» и которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого - Зонтова, поскольку тот является родным братом главы ОАСК и может помочь в передаче взятки. При этом Донец якобы говорил своему клиенту, что договариваться с судьей будут, в том числе, через председателя суда Павла Вовка. Коваленко в январе 2021 года написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки.

16 марта ему сказали, что судья Балась предварительно согласилась принять нужное решение за деньги.

25 марта ликвидатор страховой компании передал Донцу первый транш в размере 10 тысяч долларов. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. По утверждению НАБУ, из 90 тысяч долларов, которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, 10 тысяч адвокат оставил себе.

Второму фигуранту продолжат избирать меру пресечения в 9 апреля.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.