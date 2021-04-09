также в разделеОбщество
Закон о компенсациях для предпринимателей в красной зоне вступил в силу 5
Минздрав обновил протокол лечения больных COVID-19 13
Украина обвинила Иран в манипуляциях вокруг причин сбития самолета МАУ 12
СБУ задержала в Одессе масштабную партию контрабандных сигарет 11
Хомчак: Армия обеспечена оружием и боеприпасами, чтобы дать отпор агрессору 13
США могут направить корабли в Черное море из-за скопления войск РФ у границ Украины 57
Степанов: Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Украину на следующей неделе 14
В Украине зафиксировано 19676 новых случаев COVID-19 22
Суд постановил взыскать с Медведчука почти 140 тысяч по делу книги о Стусе 32
Хомчак о возможности вторжения РФ: Ситуация не безвыходная 47
8 апреля. Картина дня 20
Медведя Юру, которого 17 лет держали при ресторане, передадут в Центр реабилитации 15
Ляшко назвал условия выполнения плана по вакцинации от COVID-19 20
Кабмин изменил правила въезда для иностранцев, постоянно проживающих в Украине 52
Зеленский: Чиновники должны регулярно посещать передовую 16
В Украине потеплеет до +18 11
На Херсонщине бывшего боевика взяли на работу в МВД 17
Украина заняла 8 место в Европе по количеству заключенных 15

Вчера, 8 апреля, Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен, сообщает «Украинская правда».

Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 70 млн гривен.

Защита просила в ходатайстве отказать. По ее словам, Зонтов не будет скрываться от следствия, он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Зонтов отметил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога и близко не соизмерима с его доходами.

По версии следствия, Зонтов и еще один адвокат - Юрий Донец - в начале 2021 года предложили «помочь» страховой компании «АКС Кэпитал», которая сейчас уже находится в состоянии ликвидации.

Фирма подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы и просит признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.

Адвокатов «сдал» правоохранителям человек по имени Коваленко, который был ликвидатором «АКС Кэпитал» и которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого - Зонтова, поскольку тот является родным братом главы ОАСК и может помочь в передаче взятки. При этом Донец якобы говорил своему клиенту, что договариваться с судьей будут, в том числе, через председателя суда Павла Вовка. Коваленко в январе 2021 года написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки.

16 марта ему сказали, что судья Балась предварительно согласилась принять нужное решение за деньги.

25 марта ликвидатор страховой компании передал Донцу первый транш в размере 10 тысяч долларов. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. По утверждению НАБУ, из 90 тысяч долларов, которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, 10 тысяч адвокат оставил себе.

Второму фигуранту продолжат избирать меру пресечения в 9 апреля.

Как ранее сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Двух адвокатов-посредников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ обнаружили большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтов занимает пост замначальника управления Службы внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины на период досудебного расследования отстранила Зонтова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги