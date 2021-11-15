Спецслужбы западных стран располагают данными о «высокой вероятности» попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине в ближайшую зиму, в том числе военными методами. Об этом пишет британское издание Financial Times, передает Радио Свобода.

Он цитирует заместителя министра обороны Украины Анну Маляр. По ее словам, Запад предупредил Киев, что Москва может готовить вооруженную эскалацию продолжающегося с 2014 года конфликта.

При этом, по словам украинской чиновницы, западные спецслужбы в своих прогнозах опираются не только на данные о сосредоточении более 90 тысяч российских военных по периметру границ с Украиной, но и на какие-либо другие сведения, очевидно, секретного характера. При этом FT указывает, что полной ясности о намерениях России у Запада нет, и интерпретация собранных разведкой данных «требует дальнейшего обсуждения».

Нынешняя ситуация в статье названа более опасной, чем весеннее обострение у границ с Украиной, когда Россия под предлогом учений также собрала большую группировку.

Российские власти, включая президента Владимира Путина, отрицают агрессивные намерения и сами обвиняют Запад в эскалации напряженности, указывая на проведение масштабных учений в Черном море. Путин обвинил в эскалации также Украину из-за использования ею против боевиков на Донбассе ударного беспилотника.

Американские официальные лица в последние дни выражают обеспокоенность в связи с действиями России у границ с Украиной. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Москву, что повторение 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, станет большой ошибкой. В выходные Блинкен обсудил ситуацию с министрами иностранных дел Польши и Франции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября посетит Брюссель, где встретится, в частности, с руководством НАТО.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

1 ноября это отвергло Минобороны, 2 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «сознательной дезинформацией», а 8 ноября увеличение войск РФ опровергли в парламентском комитете нацбезопасности.

Однако 11 ноября президент Зеленский сообщил, что ему предоставили данные западные партнеры об «активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации».