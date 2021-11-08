Главное управление разведки Министерства обороны Украины доложит о ситуации на границах с РФ на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

«Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границах с РФ», - написала она.

Также на заседании члены комитета будут совместно работать с новым министром обороны Алексеем Резниковым и по вопросам выполнения Государственного оборонного заказа.

Ранее несколько источников, в том числе авторитетное американское издание The Washington Post, написали, что в последние недели Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, указав, что по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.