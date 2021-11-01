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По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирован, сообщило Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», - заявили в ведомстве.

Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменения их численности вблизи государственной границы Украины.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.
ForUm

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