Вже 11 жертв нічної атаки ворога на Київ

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ на Київ зросла до одинадцяти.

"За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей. Руйнування та пошкодження в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі", – повідомив мер Київ Віталій Кличко.

Фото: ДСНС.