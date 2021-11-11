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Президент Владимир Зеленский в видеообращении впервые через две недели признал скопление российских войск на границе с Украиной. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.

До сих пор, несмотря на сообщения западных СМИ, украинские власти отрицали наращивание сил РФ на границе, отмечает ВВС Украина.

1 ноября это отвергло Минобороны, 2 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «сознательной дезинформацией», а 8 ноября увеличение войск РФ опровергли в парламентском комитете нацбезопасности.

Однако 11 ноября президент Зеленский сообщил, что ему предоставили данные западные партнеры об «активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации».

«Весь мир ясно видит, кто именно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что украинская армия и разведка готовы к любому сценарию, а на восьмом году войны такое поведение РФ «не удивляет и не пугает».

В то же время Зеленский подверг критике тех, кто в соцсетях и в медиа «поднял насилие».

«Уважаемые, обстрелы, скопления и перемещения войск происходит на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление России на нас давно не действует, – заявил президент. – Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику, может стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия».
ForUm

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