Кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», - говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной нелегалов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.

«Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси», - заявили в ведомстве.

Также Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

«США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе», - подчеркивает госдеп.

Напомним, 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой «протолкать» через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают наращивание Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

1 ноября это отвергло Минобороны, 2 ноября секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал это «сознательной дезинформацией», а 8 ноября увеличение войск РФ опровергли в парламентском комитете нацбезопасности.

Однако 11 ноября президент Зеленский сообщил, что ему предоставили данные западные партнеры об «активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации».