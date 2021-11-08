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Польские спецслужбы встревожены продвижением к границе со стороны Беларуси крупной группы мигрантов. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын.

«Весьма тревожная информация с границы. В белоруссии рядом с границей Польши собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в направлении к границе. Они попытаются массово прорваться в Польшу», - написал он и приложил видеозапись идущей вдоль дороге толпы людей с вещами. По его оценке, в основном толпа состоит из молодых мужчин. Пресс-секретарь считает, что группу собрали и направили в границе белорусские силовики, передает Интерфакс.

«Это очередная враждебная акция Белоруссии против Польши», - отметил Жарын.

 

 

Госпогранкомитет Беларуси в Telegram подтвердил, что сейчас «многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».

«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», - уверены пограничники.

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - отметили в Госпогранкомитете.

Польша и другие страны Европы обвиняют Беларусь в создании хаоса на границах, когда прилетающие в Минск мигранты из Ирака и Сирии проходят к границе, их не впускают в Евросоюз, но и белорусские пограничники не пускают их обратно, так что нелегалы надолго застревают близ границы.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и сотрудникам НКО посещать границу запрещено.
ForUm

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