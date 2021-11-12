также в разделеМир
«Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена 13
Во Франции не считают, что Россия причастна к миграционным войнам 15
Инфляция в США ускорилась до максимума за 30 лет 23
Правительство Чехии подало в отставку 18
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу 45
РФ возобновила чартеры в Египет после 6-летней паузы 12
Чешские сенаторы решили не лишать Земана полномочий 10
Российские бомбардировщики будут патрулировать белорусскую границу 83
Польша потребует запрета на полеты для авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь 25
Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 79
Польша опасается вооруженной эскалации конфликта на белорусской границе 17
В Беларуси обвинили поляков в применении силы против мигрантов 28
Сингапур больше не будет бесплатно лечить непривитых от COVID-19 15
ЕС отменил упрощенную выдачу виз белорусским чиновникам 9
Размещение в Беларуси двух военных объектов РФ продлили на 25 лет 15
В РФ задержали человека, выдававшего себя за шамана Габышева 11
Грузия вводит COVID-паспорта для граждан и туристов 20
В Беларуси заявили, что участник штурма Капитолия просит убежище в стране 55

Группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница.

Соответствующее видео обнародовало Минобороны Польши, передает Европейская правда.

На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники.

 

 

«Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, Пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора», - сообщили в Минобороны Польши.

Следует отметить, что пункт пропуска в Кузнице остается закрытым после попытки прорыва границы в понедельник 8 ноября.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой «протолкнуть» через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
49
Теги