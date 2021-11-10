Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о намерении создания партии с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.

«Получил запрос от РБК-Украина: «Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым?». Говорят, информацию подтвердили несколько нардепов от «Слуги народа». Ответ: нет, неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков», - заявил Аваков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не планирует своего участия в партии Разумкова.

«Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины», - отметил Аваков.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в программе «Первые лица» на 24 канале заявил, что Разумков решил объединиться «со старыми политиками».

«Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ – Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк – не уверен, что это то, чего ждут избиратели», – сказал Корниенко.

Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.

8 ноября Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Накануне он подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.