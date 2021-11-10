также в разделеПолитика
Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость» 27
Американские СМИ: Медведчуку изменили меру пресечения, но он все равно остался под домашним арестом 15
Нацкорпус предложил помощь полякам на границе с Беларусью 16
У Ющенко заявили, что он оказался в антиукраинском фильме обманом 17
В ФРГ предлагают временно размещать «нелегалов Лукашенко» в Украине 34
Ясько: Адвокатов Саакашвили не пускают в тюрьму 11
Зеленский созвал заседание СНБО на сегодня 22
Ермак в США обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и «Северный поток-2» 104
Кулеба в США проведет первое за 3 года заседание Комиссии стратегического партнерства 24
Минветеранов: Демченко получил статус УБД по закону 22
НАПК тоже просит Зеленского ветировать закон о финансировании партий 9
Бельгия закрыла въезд для всех туристов из Украины 23
Президентский рейтинг: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается 58
Посол Грузии отменил встречу с Денисовой из-за «политического контекста» заявления МИД Украины 44
Дела Майдана: ГБР сообщило о новом подозрении девяти чиновникам времен Януковича 16
Зарубежные СМИ продолжают критиковать политику Зеленского и репрессии против Медведчука 36
Зеленский превратил СНБО в продажный орган, который вводит санкции за деньги 35
Зеленский объявил о запуске «новой украинской железной дороги» 54

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о намерении создания партии с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.

«Получил запрос от РБК-Украина: «Правда ли, что Арсен Аваков работает над созданием или намерен создать совместную партию вместе с Дмитрием Разумковым?». Говорят, информацию подтвердили несколько нардепов от «Слуги народа». Ответ: нет, неправда. Но нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, Офис президента принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков», - заявил Аваков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не планирует своего участия в партии Разумкова.

«Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины», - отметил Аваков.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в программе «Первые лица» на 24 канале заявил, что Разумков решил объединиться «со старыми политиками».

«Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ – Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк – не уверен, что это то, чего ждут избиратели», – сказал Корниенко.

Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.

 7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.

8 ноября Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Накануне он подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
9
Теги