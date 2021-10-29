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Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу.

«Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди … Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше года. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало», - сказал Разумков в программе «Народ против» в эфире телеканала «Украина-24», передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: «думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все ж таки сделать то, что мы обещали людям».

Разумков подчеркнул, что в настоящее время многие люди ему доверяют и поддерживают.

«Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будет двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен», - отметил народный депутат.

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Он считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.
ForUm

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