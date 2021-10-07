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Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата, сообщила пресс-служба парламента.

В начале заседания Разумков объявил, что у него есть конфликт интересов, и он не будет участвовать в голосовании по этому вопросу. Он передал ведение пленарного заседания народному депутату Данилу Гетманцеву.

В начале выступления Разумков отметил, что не будет отчитываться, отчет утром направлен народным депутатам. Он напомнил, что этой трибуны он давал выступить всем и обратился к народным депутатам с просьбой выслушать его.

В выступлении Разумков рассказал о «стране своей мечты», отметив, что «это Украина реальной и выполнимой мечты, Украина ближайшего будущего». Он напомнил, что это часть предвыборной программы партии «Слуга народа» 2019 он сказал, что в «хорошие, искренние слова объективно поверили все... и даже те, кто за нас не голосовали».

«Мы с вами шли сюда не за должностями и тем более не за деньгами. Мы шли для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать ее лучше», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Разумков ответил на вопросы народных депутатов.

После выступлений народных депутатов председательствующий поставил на голосование предложение об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины.

Народные депутаты 284 голосами «за» поддержали предложение.
ForUm

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